Мэр украинского Днепра назвал мразями глав Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении

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Мэр украинского города Днепр назвал глав бывших республик СССР, прибывших на парад Победы в Москву, представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Фото: mil.ru

Руководитель Днепра Борис Филатов резко отреагировал на решение глав Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Беларуси посетить праздник на Красной площади, организованный в честь Дня Победы. Он назвал их "п……и" и мразями.

Филатов считает, что руководители постсоветских республик, стоя рядом с Владимиром Путиным, должны помнить о последствиях конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана приедет в Москву на День Победы.

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