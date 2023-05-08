Мэр украинского города Днепр назвал глав бывших республик СССР, прибывших на парад Победы в Москву, представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.
Руководитель Днепра Борис Филатов резко отреагировал на решение глав Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Беларуси посетить праздник на Красной площади, организованный в честь Дня Победы. Он назвал их "п……и" и мразями.
Филатов считает, что руководители постсоветских республик, стоя рядом с Владимиром Путиным, должны помнить о последствиях конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что президент Узбекистана приедет в Москву на День Победы.
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