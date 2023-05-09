Отряды штурмовиков совместно с бойцами ВДВ активно наступают в настоящее время на западе Артёмовска. Об этом проинформировал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Массированными ударами армейской и оперативно-тактической авиации, а также огнём артиллерии "Южной" группировки войск успешно поражён ещё целый ряд подразделений врага на донецком направлении, резюмировал Конашенков.
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