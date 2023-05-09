Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Газдиев: контуженные солдаты ВСУ в Артёмовске переодеваются в женскую одежду
Путин предупредил, что против России развязана война
Военкоры: ракетный удар по ВСУ в ночь на 9 мая стал одним из самых масштабных за последнее время.
NYT: у 80-летнего Байдена есть все шансы получить деменцию на втором президентском сроке
"MF": три вида пятен на коже, которые указывают на диабет, встречаются у 55% пациентов
Генсек ООН Гутерриш заявил о нежелании европейцев помогать Киеву из-за беженцев с Украины
"Царьград": незаметно вернувшийся в Россию Серебряков вновь дал повод для возмущения
Безпалько: продавцу фейерверков "Татарский" и "Дугина" на Украине стоит ждать зенитную ракету в окно
Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву

В Молдавии начали штрафовать людей, отмечающих День Победы с Георгиевской лентой

0:51
Мир

В Молдавии начали штрафовать граждан, которые празднуют День Победы с Георгиевскими лентами.

В Молдавии начали штрафовать людей, отмечающих День Победы с Георгиевской лентой
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Как сообщает издание "Salut, Молдова!" в своём Telegram-канале, первый штраф получил мужчина, решивший почтить память своих предков в одном из городов страны. Отмечается, что он вышел на улицу с Георгиевской ленточкой, однако к нему подошёл сотрудник силового ведомства и проинформировал о совершённом правонарушении. Штраф составил 400 лей (1743 рубля).

"За столько, по мнению правительства, можно забыть про подвиг предков", — сказано в посте.

В соцсетях очевидцы жалуются, что штрафы выдают по всей Молдавии за ношение Георгиевской ленточки во время праздничных мероприятий и акции "Бессмертный полк".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Парад Победы в Москве
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Сладков о ночных ударах ВКС РФ: "Россия владеет инициативой"

Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.

Военкор Сладков заявил, что ВС России нанесли невиданные по силе удары по военным объектам ВС Украины
РВ: "Дорога смерти" в Артёмовске пополняется уничтоженной военной техникой ВС Украины
У Бахмута груда уничтоженной техники ВСУ
Блогер Хасбик был задержан полицией в Дагестане
Больше не первая армия: США заявили о критических проблемах
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Для остановки наступления Киева ВС РФ бросили в бой "Искандеры"
Костомаров написал первый пост в соцсети после госпитализации
ВС РФ уничтожили ракетой у Нью-Йорка систему связи и наблюдения
ВС РФ уничтожили ракетой у Нью-Йорка систему связи и наблюдения
Последние материалы
Военкор Газдиев: контуженные солдаты ВСУ в Артёмовске переодеваются в женскую одежду
Путин предупредил, что против России развязана война
Военкоры: ракетный удар по ВСУ в ночь на 9 мая стал одним из самых масштабных за последнее время.
NYT: у 80-летнего Байдена есть все шансы получить деменцию на втором президентском сроке
Протест маршала: как Жуков лишил чиновников формы с погонами
"MF": три вида пятен на коже, которые указывают на диабет, встречаются у 55% пациентов
Генсек ООН Гутерриш заявил о нежелании европейцев помогать Киеву из-за беженцев с Украины
"Царьград": незаметно вернувшийся в Россию Серебряков вновь дал повод для возмущения
Безпалько: продавцу фейерверков "Татарский" и "Дугина" на Украине стоит ждать зенитную ракету в окно
Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников