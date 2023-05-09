В Молдавии начали штрафовать людей, отмечающих День Победы с Георгиевской лентой

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

В Молдавии начали штрафовать граждан, которые празднуют День Победы с Георгиевскими лентами.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Как сообщает издание "Salut, Молдова!" в своём Telegram-канале, первый штраф получил мужчина, решивший почтить память своих предков в одном из городов страны. Отмечается, что он вышел на улицу с Георгиевской ленточкой, однако к нему подошёл сотрудник силового ведомства и проинформировал о совершённом правонарушении. Штраф составил 400 лей (1743 рубля).

"За столько, по мнению правительства, можно забыть про подвиг предков", — сказано в посте.

В соцсетях очевидцы жалуются, что штрафы выдают по всей Молдавии за ношение Георгиевской ленточки во время праздничных мероприятий и акции "Бессмертный полк".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.