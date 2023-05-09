Пользователи Сети осудили Зеленского за слова про День Победы: Что там сказал нацист?

Президент Украины Владимир Зеленский пытается фальсифицировать историю, заявив о праздновании Дня Победы 8 мая, и ни слова не сказав о подвиге СССР и Красной армии, заявили пользователи Сети.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Ранее Зеленский в своём обращении поздравил граждан Украины с победой над фашизмом, и учредил праздник 8 мая, а не 9-го. Кроме прочего, Киев намерен ввести праздник "День Европы".

"Остановись сейчас же, клоун", — написал один из пользователей Сети под постом Зеленского. "Что там сказал нацист?" — уточнил другой.

Пользователи подчеркнули, что Зеленский "как трус", пытается переписать историю, упуская очевидные вещи.

"Из этой публикации следует — нацисты, нацизм, Украина. Ни слова про роль Красной армии или Советский Союз. Ты на неправильной стороне истории и сейчас устанавливаешь нацизм на Украине", — резюмировал украинский режиссёр Игорь Лопатёнок.

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