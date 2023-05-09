Иностранные пользователи Сети обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за слова о победе над фашизмом. Комментаторы назвали лидера Незалежной "лжецом" и заявили, что он "не смеет" говорить подобное.
Ранее Зеленский заявил, что вместо Дня Победы Киев намерен учредить День Европы 9-го мая. Он подчеркнул, что Украина якобы "победила фашизм".
"Восемьдесят лет назад Россия победила немецкий нацизм. Сегодня они борются за то, чтобы победить поддерживаемый Западом украинский нацизм", — написал один из пользователей под соответствующим постом Зеленского.
"Ты такой лжец! США и Украина проголосовали против резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Прекрати пачкать память о погибших советских солдатах", — поддержал другой.
Читатели заявили, что после подобных слов, жители Запада должны потребовать от властей прекратить спонсировать Украину.
"Никогда больше западные налогоплательщики не потерпят вашего кровопролитного ограбления в беспрецедентных масштабах", — резюмировал пользователь.
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