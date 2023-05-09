Баранец объяснил, зачем Киев выдал водопроводную трубу за перехваченный "Кинжал": По башке дают всем

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Киев выдал за перехваченный "Кинжал" водопроводную трубу, чтобы не получить "по башке" от Пентагона, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, подобные заявления уже превратились на Украине в пропаганду.

Фото: Военные и коммерческие технологии

Кусок водопроводной трубы за "сбитый" Украиной российский гиперзвуковой "Кинжал" выдали, чтобы отвести внимание мирового сообщества от неудач на фронте. А после разоблачения фейка не смогли признаться, так как тему "курирует" Пентагон.

"Дела в украинской армии идут плохо, контрнаступление всё никак не случается, а перспективы его очень сомнительны, — пояснил Баранец "ПолитРоссие". — Знающие люди в Киеве говорят, что отказ поддерживать версию с Patriot, якобы сбившем "Кинжал", серьёзно бьёт по американцам и авторитету их систем ПВО. Поэтому представители США дают по башке всем, кому могут, если они не придерживаются истории, выгодной Пентагону".

Как подчеркнул обозреватель, на смех украинское командование подняли не только российские и иностранные эксперты по оружию, но и сами граждане страны. Однако у Киева нет выбора и приходится поддерживать такую "странную" версию.

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