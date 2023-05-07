Французский политик Филиппо предупредил ЕС о последствиях новых санкций против РФ

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Если Евросоюз решится ввести новый пакет антироссийских санкций, он настроит против себя весь мир. В этом уверен глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Фото: so-l.ru

Политик заверил, что после введения новых санкций против России Европа подвергнет себя ещё большей изоляции, ухудшив своё и без того не радужное положение.

"Своим будущим "11-м пакетом антироссийских санкций" ЕС хочет отыграться на не входящих в Евросоюз странах, которые не вводят ограничений в отношении России… То есть ЕС хочет, чтобы мы воевали со всем миром! Изолировать нас еще больше!" — написал Филиппо в своём Twitter*.

В заключение Филиппо призвал как-то прекратить "это безумие".

Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия ведёт подготовку очередного пакета антироссийских ограничений, обсуждение которых состоится в среду на следующей неделе.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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