Генсека НАТО во Франции назвали сумасшедшим из-за раздувания российско-украинского конфликта

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Глава Североатлантического альянса подливает масло в огонь войны. По этой причине Франции нужно выходить из НАТО, как заявил один из местных политиков.

Французский политик Флориан Филиппо, возглавляющий движение "Патриоты", раскритиковал позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу принятия в альянс Украины. Он отметил, что это во много раз увеличивает риск полномасштабной серьёзный войны между великими державами.

"Генсек НАТО только что заявил в Киеве: "Будущее Украины — в евроатлантической семье, в НАТО"! — написал он в одной из соцсетей. — Вот как надо подливать масло в огонь войны, саботируя мирные инициативы! Эти люди сумасшедшие, давайте выйдем из НАТО".

Флориан Филиппо уже не раз выступал с критическими замечаниями в адрес западных государств, которые демонстрируют беспрецедентную уровень поддержки украинскому режиму. Российские власти неоднократно говорили, что Запад, снабжая Украину оружием и деньгами, лишь затягивает военный конфликт, что приносит страдания многим людям.

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