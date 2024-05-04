Газовые плиты угрожают вашему здоровью: как обыденное приготовление пищи может привести к ранней смерти

Science Advances: выявлена взаимосвязь между газовыми плитами и ранней смертью

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное Стэнфордским университетом, показывает, что использование газовых плит приводит к регулярному вдыханию вредных веществ, таких как диоксид азота (NO2), что может способствовать развитию астмы у детей и увеличивать риск ранней смерти взрослых.

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Датчики в домах показали, что NO2 достигает уровней, считающихся небезопасными Всемирной организацией здравоохранения. Исследование также выявило, что воздействие NO2 на 60% выше среди американских индейцев и коренных жителей Аляски и на 20% выше среди чернокожих и латиноамериканцев, сообщает Science Advances.

Альтернативой газовым плитам может служить использование электрических плит и вентиляция, однако это не полностью решает проблему загрязнения воздуха.