Клинцевич: НАТО начинает реализовывать концепцию молниеносного удара по России

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Стягивание войск НАТО к границе Украины — лишь начало реализации плана НАТО по молниеносному и "обезглавливающему" удару для России, заявил полковник в отставке, бывший сенатор Франц Клинцевич.

Как подчеркнул полковник, Североатлантический альянс, вероятно, имел две стратегии: оборонную и атакующую, и, видимо, выбрал вторую.

"Значительное усиление группировки НАТО в Восточной Европе — это старая стратегия НАТО. Просто сейчас они приступили к её реализации, — пояснил Клинцевич "ПолитРоссии". — Стратегия основана на концепции молниеносного масштабного обезглавливающего удара по России с целью уничтожения нашей страны".

По словам Клинцевича, тактика удара по России разработана ещё до современного гегемона. Однако прибегать к ней альянс не стремился. Когда Москва начала СВО, чтобы "отогнать" блок от своих границ, тогда НАТО резко поменяла планы.

"Западный истеблишмент заблуждается в том, что ему удастся безнаказанно нанести по нам глобальный удар. Их "Томагавки" доползти до наших границ не успеют, как получат ответ", — резюмировал полковник.

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