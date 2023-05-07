В будущем Украина может стать аналогом Австрии времён холодной войны либо современной Мексики. Корреспонденты New Statesman пишут об этом со ссылкой на американского историка и философа Ноама Хомского.
Эксперт выразил уверенность в том, что в состав НАТО Украина не войдёт. Речь идёт, по словам Хомского, о красной линии, к которой стремились все президенты РФ со времён Ельцина и Горбачёва. Мексика не может стать членом враждебного США военного союза. Такой договорённости нет, подчеркнул историк.
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