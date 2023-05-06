Политолог Ющук: мёртвый экс-президент Зеленский идеально устроит Россию и США

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал множество громких заявлений, которые мешают мирному разрешению украинского конфликта, заявил политолог Евгений Ющук.

Фото: patriot-donetsk.ru

Риторика украинского лидера, отметил эксперт, часто является неожиданностью даже для его кураторов из Вашингтона.

"Если его устранят, даже американцы вздохнут с облегчением: эта обезьяна с гранатой в живом виде, на мой взгляд, всем изрядно надоела", — подчеркнул он в интервью изданию "Украина.ру".

Вместе с исчезновением Зеленского все забудут об обещании Киева вернуться к "границам 1991 года", а значит Москве и Вашингтону можно будет обсудить закрепление сложившегося статус-кво.

"Исходя из этой логики, он идеален в виде неживого экс-президента", — резюмировал Ющук.

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