Президент Украины Владимир Зеленский сделал множество громких заявлений, которые мешают мирному разрешению украинского конфликта, заявил политолог Евгений Ющук.
Риторика украинского лидера, отметил эксперт, часто является неожиданностью даже для его кураторов из Вашингтона.
"Если его устранят, даже американцы вздохнут с облегчением: эта обезьяна с гранатой в живом виде, на мой взгляд, всем изрядно надоела", — подчеркнул он в интервью изданию "Украина.ру".
Вместе с исчезновением Зеленского все забудут об обещании Киева вернуться к "границам 1991 года", а значит Москве и Вашингтону можно будет обсудить закрепление сложившегося статус-кво.
"Исходя из этой логики, он идеален в виде неживого экс-президента", — резюмировал Ющук.
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