Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет, похожий на оружие Гитлера

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Глава Чехии Пётр Павел подарил Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75 с инкрустацией и украшенной рукояткой.

Фото: соцсети президента Чехии Петра Павла

О вручённом украинскому лидеру презенте глава Чехии рассказал в социальных сетях.

"В знак уважения к героизму я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22", — написал Павел в своём микроблоге и сопроводил пост снимками оружия.

Он отметил, что данный экземпляр пистолета — издание ордена Белого льва (высшая государственная награда страны).

Дизайн самозарядного пистолета напоминает искусно гравированный пистолет Walther PP, принадлежащий Адольфу Гитлеру. У пистолета Walther в свою очередь имеется внешние сходства с отечественным пистолетом Макарова. Оружейный мастер Николай Макаров обращался к опыту немецких оружейников при создании своего знаменитого пистолета.

Ранее Владимир Зеленский признался, что у него при себе есть пистолет на чрезвычайный случай.

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