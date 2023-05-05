Глава Чехии Пётр Павел подарил Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75 с инкрустацией и украшенной рукояткой.
О вручённом украинскому лидеру презенте глава Чехии рассказал в социальных сетях.
"В знак уважения к героизму я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22", — написал Павел в своём микроблоге и сопроводил пост снимками оружия.
Он отметил, что данный экземпляр пистолета — издание ордена Белого льва (высшая государственная награда страны).
Дизайн самозарядного пистолета напоминает искусно гравированный пистолет Walther PP, принадлежащий Адольфу Гитлеру. У пистолета Walther в свою очередь имеется внешние сходства с отечественным пистолетом Макарова. Оружейный мастер Николай Макаров обращался к опыту немецких оружейников при создании своего знаменитого пистолета.
Ранее Владимир Зеленский признался, что у него при себе есть пистолет на чрезвычайный случай.
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