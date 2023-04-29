Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него при себе есть пистолет, к которому он может обратиться в чрезвычайной ситуации.
В интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном на YouTube-канале "Мир наизнанку", политик порассуждал о возможном попадании в российский плен.
"Представляешь себе, президент Украины в плену у россиян? Это позор!" — отметил Зеленский.
При этом он опроверг предположение интервьюера о том, что пистолет будет использован для самоубийства.
"Стрелять в себя? Нет!" — подчеркнул украинский президент.
Зеленский добавил, что в российском плену он бы "отстреливался".
Ранее руководитель Украины анонсировал наступление ВСУ на Крым. По его словам, Киев намерен установить контроль над полуостровом, вытеснив оттуда войска РФ.
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