Советник главы МВД Украины Антон Геращенко 24 апреля разместил в своих соцсетях фото, сделанные беспилотником, который якобы летал возле Кремля.
Помимо этого Геращенко предсказал, что совсем скоро Кремль может оказаться "в зоне поражения".
"Украинский дрон спокойно летает над Москвой. Похоже, у Кремля есть все шансы уже очень скоро оказаться в зоне поражения", — написал Геращенко в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники атаковали Кремль. Российского президента Владимира Путина в этот момент в кремлёвской резиденции не было, никто не пострадал, ущерб также не нанесён.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал в ответ на атаку украинского БПЛА нанести удары по "трём известным адресам в Киеве".
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