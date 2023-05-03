Советник главы МВД Украины Геращенко в апреле разместил фото Кремля, сделанные с беспилотника

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко 24 апреля разместил в своих соцсетях фото, сделанные беспилотником, который якобы летал возле Кремля.

Фото: news.liga.net

Помимо этого Геращенко предсказал, что совсем скоро Кремль может оказаться "в зоне поражения".

"Украинский дрон спокойно летает над Москвой. Похоже, у Кремля есть все шансы уже очень скоро оказаться в зоне поражения", — написал Геращенко в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники атаковали Кремль. Российского президента Владимира Путина в этот момент в кремлёвской резиденции не было, никто не пострадал, ущерб также не нанесён.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал в ответ на атаку украинского БПЛА нанести удары по "трём известным адресам в Киеве".

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