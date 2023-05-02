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Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

0:46
Мир

Американскому Минфину предрекли исчерпание ресурсов к 1 июня текущего года в том случае, если в Конгрессе не будет принято решение о повышении лимита госдолга. Информагентство "Интерфакс" пишет об этом со ссылкой на письмо министра финансов США Джанет Йеллен, направленное в Палату представителей американского Конгресса.

Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

Глава Минфина США указала на результаты изучения последних налоговых поступлений. По словам Йеллен, Минфин лишится способности платить по своим обязательствам в лучшем случае в начале лета. Во избежание такого сценария Конгрессу нужно либо повысить лимит госдолга, либо объявить о приостановке его действия, говорится в письме министра.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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