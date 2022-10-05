Государственный долг США является реальным показателем "исключительности" Вашингтона. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что сумма американского долга превысила 31 триллион долларов.
"Реальный показатель "исключительности", — подчеркнула дипломат.
Ранее в Министерстве финансов США сообщили, что большая часть госдолга (более 24 триллионов долларов) приходится на частные лица, ещё свыше 6 триллионов — на внутригосударственные корпорации.
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