Захарова: госдолг США — реальный показатель "исключительности" Вашингтона

Государственный долг США является реальным показателем "исключительности" Вашингтона. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что сумма американского долга превысила 31 триллион долларов.

"Реальный показатель "исключительности", — подчеркнула дипломат.

Ранее в Министерстве финансов США сообщили, что большая часть госдолга (более 24 триллионов долларов) приходится на частные лица, ещё свыше 6 триллионов — на внутригосударственные корпорации.