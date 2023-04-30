Defence24: Британия собирается передать Киеву ракеты дальностью от 100 до 300 км

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В планах Британии — приобретение и передача Киеву ракет увеличенной дальности. Об этом сообщает польское издание Defence24.

"Для Украины планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 километров, которые можно запускать с земли, воды или воздуха", — сказано в статье.

Авторы напомнили, какие требования предъявляются к ракетам, обещанным Киеву Британией. В частности, их должно быть сложно перехватить. Помимо этого, это вооружение обязано обладать такой навигационной системой, которой не страшны средства радиоэлектронной борьбы.

Средства на закупку таких ракет будут взяты из Международного фонда помощи Украине, который пополняется Литвой, Великобританией, Данией, Швецией. Участники фонда могут подать свои заявки насчёт приобретения вооружения в срок до 4 мая.

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