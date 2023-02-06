Defence24: в США находится четыре тысячи доступных танков Abrams для передачи Киеву

США выпустили более десяти тысяч танков Abrams, однако в исправном состоянии находится только четыре тысячи свободных машин. Об этом сообщается в материале польского издания Defence24.

С 1979 американцы выпустили от 10 до 12 тысяч машин для иностранных заказчиков и армии США. Abrams приобретают Австралия, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Марокко.

Аналитики отметили, что на данный момент на вооружении армии США находится около двух тысяч танков. Некоторые машины остаются в распоряжении танковых бригадах Национальной гвардии, а также на складах. В общей сложности в США есть до четырёх тысяч танков в исправном состоянии.

Abrams могут быть доставлены на Украину только через несколько лет, так как ожидается заказ совершенно новых машин, а не тех, которые находятся в запасе Пентагона, указали эксперты.

"Это немного продлевает процесс, потому что нужно заказать все необходимые материалы и компоненты. С другой стороны, это упрощает многие вопросы. Машины не нужно модифицировать, они будут сразу же построены в соответствии с требованиями украинской армии", — отметили в публикации.