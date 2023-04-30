Американский политолог Най предупредил Вашингтон о смертельной ошибке

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США стоит пересмотреть своё "небрежное" отношение у крупным мировым политическим игрокам, иначе страна "вляпается в войну", заявил американский политолог, профессор Гарвардского университета и автор концепции "мягкой силы" Джозеф Най.

По его словам, вступать в прямое противостояние с Китаем — смертельная ошибка для США.

"Единственным вариантом уничтожить друг друга или стать угрозой существования — это вляпаться в войну", — заявил политолог Global Times.

Най подчеркнул, что речь идёт о кровавом и затяжном конфликте, более страшном, чем США видели с Перл-Харбор.

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