Глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Томас Мюллер заявил, что нельзя заранее недооценивать Россию и её оружейную мощь.
По словам Мюллера, Германия знает, как Россия умеет вести боевые действия, но время изменилось.
"Русским нужно время, чтобы добиться успеха в вооружённых конфликтах, — пояснил немецкой прессе Мюллер. — Мы не знаем, насколько хороши русские в окопной войне".
Как подчеркнул глава оборонного концерна, вероятно, после окончания конфликта на границе России и Украины установится спокойная обстановка.
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