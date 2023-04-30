Глава немецкого концерна Hensoldt призвал перестать недооценивать русских

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Глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Томас Мюллер заявил, что нельзя заранее недооценивать Россию и её оружейную мощь.

По словам Мюллера, Германия знает, как Россия умеет вести боевые действия, но время изменилось.

"Русским нужно время, чтобы добиться успеха в вооружённых конфликтах, — пояснил немецкой прессе Мюллер. — Мы не знаем, насколько хороши русские в окопной войне".

Как подчеркнул глава оборонного концерна, вероятно, после окончания конфликта на границе России и Украины установится спокойная обстановка.

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