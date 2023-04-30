Redacted News: США теряют интерес к Украине — "Мы здесь закончили, Зеленский — всё"

Американцы "закончили" с Украиной и президент страны Владимир Зеленский - "всё", заявил обозреватель Клейтон Моррис. Вашингтон теряет в Киеву интерес.

Как подчеркнул Моррис, у Штатов становится всё меньше интересов на территории Украины и амбиций продолжать поддерживать этот конфликт.

"Мы (американцы. — Прим.ред.) здесь закончили. Зеленский — всё. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание", — заявил обозреватель в материале Redacted News.

Так он прокомментировал статью американских СМИ о том, что Вашингтон опасается последствий "контрнаступления", анонсированного Киевом.

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