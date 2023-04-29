Bloomberg: украинских беженцев в Румынии лишили бесплатного жилья и вдвое сократили пособия

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Страны Восточной Европы устали от украинских беженцев, что не лучшим образом сказывается на положении мигрантов с Украины.

С недавнего времени румынские власти больше не компенсируют украинцам стоимость аренды жилья, а накануне в правительстве страны решили вдвое сократить выплаты ста тысячам беженцев.

"Мы явно становимся обузой. Так что всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше", — пожаловалась приехавшая в Румынию украинка изданию Bloomberg.

Местные жители, наоборот, поддержали решение властей, так как ранее финансовая помощь мигрантам из бюджета привела к сокращениям в сфере социальных услуг страны.

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https://youtu.be/y6koxVVz8Ko?t=2