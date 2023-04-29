Страны Восточной Европы устали от украинских беженцев, что не лучшим образом сказывается на положении мигрантов с Украины.
С недавнего времени румынские власти больше не компенсируют украинцам стоимость аренды жилья, а накануне в правительстве страны решили вдвое сократить выплаты ста тысячам беженцев.
"Мы явно становимся обузой. Так что всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше", — пожаловалась приехавшая в Румынию украинка изданию Bloomberg.
Местные жители, наоборот, поддержали решение властей, так как ранее финансовая помощь мигрантам из бюджета привела к сокращениям в сфере социальных услуг страны.
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