Поляки требуют выгнать всех украинцев из своей страны

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В различных городах Польши прошли массовые акции протеста по лозунгами "остановить украинизацию" страны.

Поляки требуют от властей закрыть границы для украинских беженцев, прекратить финансирование мигрантов из бюджета и выгнать их из страны.

"Естественно, такие протесты людей, у которых лопнуло терпение, ни в самой Польше, ни на Западе не покажут ни в одном СМИ", — прокомментировал протесты тележурналист Руслан Осташко.

Он отметил, что в этом и заключается западная "свобода слова", когда любое несогласное мнение называют "вражеской пропагандой".

Ранее экономить на беженцах с Украины начали кипрские власти, которые предписали украинцам в ближайшее время начать самостоятельно оплачивать себе жильё.

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