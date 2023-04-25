Власти Кипра выселяют тысячи беженцев с Украины из отелей

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Около трёх тысяч украинских беженцев получили предписание от властей Кипра найти себе жильё и покинуть отели, где их ранее бесплатно разместили, до 31 мая 2023 года.

Мигрантам пояснили, что им помогут найти работу для оплаты нового места проживания.

Решение кипрских власти связано с приближением курортного сезона, сообщает местное издание AlphaNews. Владельцы 21 гостиницы, где сейчас проживают украинцы, не собираются терять собственную прибыль ради помощи беженцам.

После начала спецоперации Кипр принял наибольшее количество мигрантов с Украины по отношению к местному населению из страны ЕС.

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