GLD: украинские беженцы устроили бунт на военной базе в Нидерландах

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Беженцы с Украины, размещённые на базе ВС Нидерландов в регионе Гелдерланд, начали протестовать, жалуясь на плохие условия, сообщают местные СМИ.

По словам украинских мигрантов, их кормят ужасной едой, дети не получают приличного образования, отсутствует необходимая медицинская помощь. Они напомнили, что власти обещали быстро переселить украинцев, но процесс затянулся на год.

"В центре приема украинских беженцев царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы сегодня провели акцию протеста с требованием улучшить условия проживания", — сообщает голландское издание GLD.nl.

В ответ на это в муниципалитете заявили, что мигрантам с Украины предоставили кухни для самостоятельной готовки пищи, а руководство местных школ разработало подходящий сценарий обучения украинских детей, теперь им достаточно посещать школу только два раза в неделю.

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