Будет сюрпризом — Захарова не раскрыла подробностей ответа РФ на невыдачу виз в США журналистам

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отказалась пояснить, в чём будет заключаться ответ России на невыдачу виз в США российским журналистам. Однако она заявила, что этот ответ станет для Америки сюрпризом.

После значительных проблем делегация Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым получила визы в США и смогла принять участие в заседании Совета Безопасности ООН, где Россия теперь председательствует. Однако российским журналистам визы так и не выдали под предлогом того, что они являются пропагандистами.

Россия готовит ответ на эту недружественную выходку американцев, но его подробности Мария Захарова раскрывать не стала. Она пояснила это нежеланием "портить сюрприз". Но подчеркнула, что без последствий для американской стороны эта акция не останется.

Ранее один из источников в российском МИДе заявил, что американские журналисты столкнутся с максимальным дискомфортом после того, как Вашингтон отказался выдавать визы их российским коллегам.

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