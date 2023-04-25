Захарова прокомментировала невыдачу своевременно виз журналистам пула Лаврова

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Ситуация, когда российских журналистов, работающих в штабе главы МИД РФ Сергея Лаврова, оставили без виз и возможности исполнения своих должностных обязанностей, стала проявлением неподобающего поведения со стороны США. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сейчас будет ещё один Совет Безопасности ООН и после этого будет пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова на ооновской площадке. Я думаю, что эта тема получит ещё дополнительное освещение. Безусловно, без ответа это не останется"

Участие Лаврова в СБ ООН прокомментировал и его заместитель Сергей Рябков, выразив надежду, что по итогам заседания страны Запада серьёзно отнесутся к сигналам Лаврова.