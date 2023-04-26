Профессор Прюссен: президента США Байдена преследуют призраки вьетнамской войны

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Как показывают события последних двух лет, президент США Джо Байден находится во власти призраков войны во Вьетнаме, заявил профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен.

По его словам, именно этим продиктованы все решения Белого дома, касающиеся украинского конфликта.

"След призраков войны во Вьетнаме виден в тщательно выверенном подходе Байдена к Украине, особенно в его нежелании отправлять американские войска в зону боевых действий", — отметил Прюссен в издании The Conversation.

Американский президент прекрасно осознаёт, подчеркнул профессор, что повторение вьетнамского позора армии США станет сокрушительным ударом по репутации страны на геополитической арене.

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