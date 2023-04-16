Совместная фотография президента США Джо Байдена и бывшего лидера националистической партии Ирландии "Шинн Фейн" Джерри Адамса привела в ярость жителей Великобритании.
По мнению британцев, Адамс состоит в Ирландской республиканской армии (ИРА), а потому является преступником и террористом, который только прикрывается политической деятельностью.
"Как если бы премьер-министр Великобритании позировал для селфи с бен Ладеном после 11 сентября", — прокомментировали фотографию читатели издания Daily Mail.
Они назвали Байдена "позором для США" и считают, что поступок американского лидера является поводом для охлаждения отношений между Лондоном и Вашингтоном.
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