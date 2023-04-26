Администрация президента США Джо Байдена не первый год слышит упрёки в адрес возраста лидера нации, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По её словам, однако годы не мешают президенту исполнять поставленные задачи в отличие от лидеров Республиканской партии.
"Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач", — заявила Жан-Пьер пулу журналистов на брифинге.
Она подчеркнула, что судить Байдена только за возраст неуместно.
Ранее американский президент сообщил, что будет участвовать в выборах 2024 года. Если Байден победит, то на момент его повторного прихода к власти, лидеру будет 86 лет.
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