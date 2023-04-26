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Белый дом ответил критикам возраста Байдена: "Посмотрите, что он сделал!"

0:54
Мир

Администрация президента США Джо Байдена не первый год слышит упрёки в адрес возраста лидера нации, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом ответил критикам возраста Байдена: "Посмотрите, что он сделал!"

По её словам, однако годы не мешают президенту исполнять поставленные задачи в отличие от лидеров Республиканской партии.

"Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач", — заявила Жан-Пьер пулу журналистов на брифинге.

Она подчеркнула, что судить Байдена только за возраст неуместно.

Ранее американский президент сообщил, что будет участвовать в выборах 2024 года. Если Байден победит, то на момент его повторного прихода к власти, лидеру будет 86 лет.

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Байден подрался с курткой
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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