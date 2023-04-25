Daily Mail: реакция британцев на намерение Байдена идти на второй срок выразилась в двух словах

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Британцы не могут поверить, что нынешний лидер США Джо Байден решил баллотироваться на второй срок в качестве президента страны в 2024 году.

В связи с этим фактом читатели британского издания Daily Mail позволили себе массу язвительных замечаний, подчёркивая, что Байден уже в слишком преклонном возрасте для того, чтобы руководить государством.

Часть пользователей считает, что Байдену логичнее собираться в дом престарелых, нежели повторно на пост президента. Они уверены, что 80 лет — это очень много для такой ответственной должности.

"Спасибо, но не надо", — отреагировал один из комментаторов. "Два слова. Ха! Ха!" — написал другой. "Господи, нет", — не сдержал эмоций третий участник дискуссии.

25 апреля Байден официально сообщил, что намерен ещё раз побороться за пост главы США в ходе президентских выборов, которые должны состояться в ноябре 2024 года.

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