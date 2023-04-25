Эксперт по США о решении Байдена бороться за пост президента: "Он держится на таблетках, на инъекциях"

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Историк-американист Владимир Можегов в беседе с Pravda.Ru рассказал о противостоянии Джозефа Байдена и Дональда Трампа на президентских выборах США.

Можегов уверен, что демократы попытаются всеми возможными способами Трампа потопить.

"Он им сильно не нравится. И они ещё не все козыри из рукавов достали против него. По-видимому, будут пытаться его выбить из гонки юридическим преследованием", — объяснил эксперт.

Он напомнил, что на Дональде Трампе "висят" ещё два федеральных дела.

Альтернативой Трампу, по мнению Можегова, может стать губернатор Флориды Рон Десантис.

Историк оценил шансы Байдена победить на президентских выборах в США.

"Байден — это солдат партии. Ему сказали "надо" — он держится на таблетках, на инъекциях. Понятно, что у нас медицина делает большие успехи. В качестве такого голема он может ещё, видимо, долго ходить", — выразил своё мнение эксперт по США.

Он предположил, что демократы не решатся менять коней на переправе.

Можегов считает, что Трамп имеет весомые шансы на избрание. Он отметил, что в мегаполисах чаще голосуют за демократов, а "одноэтажная Америка" традиционно голосует за республиканцев.

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