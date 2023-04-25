Байден официально вступил в американскую президентскую гонку 2024 года

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент США Джо Байден официально объявил о вступлении в президентскую гонку, которая завершится осенью 2024 года.

Байдена избрали на пост президента США в 2020 году. До этого он был вице-президентом США при Бараке Обаме в период с 2009 по 2017 годы, а также сенатором от штата Делавэр в течение более 30 лет.

В своей предвыборной программе Байден пообещал работать над укреплением экономики, борьбой с изменением климата, расширением доступа к здравоохранению и борьбой с системным расизмом в США.

Во время своего президентства 46-й президент США, который считается одним из самых возрастных лидеров страны, вывел войска из Афганистана, объявил торговую войну с Китаем, аннулировал Иранскую ядерную сделку и открыто поддержал Украину после начала специальной военной операции.

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