"Наши деньги": украинцы спасаются от мобилизации в вузах

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Граждане Украины, подлежащие призыву, в попытках его избежать массово идут в вузы на платные отделения.

Согласно данным украинского издания "Наши Деньги", за 2022 год число студентов мужского пола в вузах страны увеличилось на рекордные 82%.

"По сравнению с прошлым годом количество новых студентов платной формы обучения выросло почти на 40%, а если выделить только мужчин — то на 82%. В некоторых университетах количество новых студентов-мужчин возросло в десять раз и больше", — сказано в материале.

Авторы заметили, что из-за бегущих из Украины граждан количество студентов страны также должно было уменьшиться. Что касается самых младших учащихся — до 20 лет — так оно и произошло, зато студенты 30-50 лет стали поступать в украинские вузы намного чаще.

Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с тем, что было пару лет назад, количество 30-39-летних украинских студентов выросло в 15 раз, а учащиеся старше 40 лет нынче — вообще обычное дело, отмечают авторы.

В отдельных вузах Украины число студентов-мужчин увеличилось в сотни раз: например, их стало больше на 406% в Ивано-Франковском национальным техническом университете нефти и газа, в Национальном лесотехническом университете Украины теперь учится на 606% больше украинцев, во Львовском национальном университете природопользования — на 616%, а в Украинской академии книгопечатания количество студентов-мужчин выросло на все 754%.

Издание напомнило, что украинские студенты по закону освобождены от призыва, и многие этой возможностью активно пользуются.

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