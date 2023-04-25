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Медведев: Илон Маск мог бы выиграть выборы президента США

0:58
Мир

Предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск, по мнению зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, могу бы стать лидером целого государства США с учетом его авторитета, связей и рвения привносить в мир то-то новое. Такое мнение журналисты услышали во время его выступления на просветительском марафоне "Знание". 

Медведев: Илон Маск мог бы выиграть выборы президента США

"Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска — как о новом лице новых Соединённых Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у того же Трампа и тем более Байдена"

Такой человек, как считает Медведев, с легкостью может одержать победу в президентских выборах Соединенных Штатов, ведь для процветания страны необходим "здравомыслящий руководитель"

Напомним, что во время предыдущих избраний с участием Джо Байдена Илон Маск голосовал за нынешнего лидера США. 

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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