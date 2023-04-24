РИА Новости: Запад во главе с США начал догадываться, что его не любят

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Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова заявила, что США втянули своих союзников в украинский конфликт с Россией, но это произошло за счёт "бесконечных дрязг, споров и расколов". Она также отметила, что эти события ещё будут иметь последствия.

Аналитик обратила внимание на то, что некоторые страны изменили свои позиции по сотрудничеству с Вашингтоном. Среди них Китай, Индия, Африка, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Турция, Нигерия, Индонезия и Бразилия. Они не поддерживают курс американских властей, который направлен на "уничтожение Украины об Россию".

По словам автора, лидеры стран мира увидели на театре российско-украинских военных действий неприкрытую атаку Вашингтона на Москву. Это заставило каждое государство задуматься, не окажется ли оно следующим в очереди.

Американцы начали осознавать, в какой изоляции они оказались.

"Пропасть между Западом и остальным миром глубже, чем разное понимание конфликта на Украине. Её причина — серьёзная обида на ошибки Запада в руководстве глобализацией, накопившиеся со времён окончания холодной войны", — сказал бывший министр иностранных дел Британии Дэвид Миллибэнд в статье Foreign Affairs.

Никифорова также отметила, что Россия успешно противостоит военному и экономическому давлению со стороны Запада и продолжает гнуть свою линию, что вдохновляет многие государства.

"Другие страны увидели, что США отнюдь не так всесильны, как пытались казаться и начали воспринимать их угрозы как сплошной трёп. Ну тут и начался праздник непослушания", — заключила аналитик.

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