Вашингтон "подорвался" на своей же "санкционной бомбе" против России, заявили аналитики. По их мнению, рестрикционные механизмы Запада начали работать против США и доллар оказался под угрозой.
Как уточнили авторы, Вашингтон сам подвёл американскую валюту к краху. Санкции против России запустили механизм отказа от доллара.
"Из-за давления США начали практиковать торговый протекционизм и продвигать волну "антиглобализма", — пишет CCTV. — В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчётов SWIFT. Однако даже удар этой "финансовой бомбы" не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара".
Как подчеркнули аналитики, доллар стал бомбой замедленного действия. Мало стран готовы хранить свои активы зная, что в любой момент Вашингтон может их заморозить или конфисковать, что способствует дедолларизации.
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