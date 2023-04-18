РИА Новости: способная конкурировать с долларом и евро валюта появится не раньше 2035 года

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Опрометчиво полагать, что доллар и евро уйдут с финансовой арены очень быстро, сообщили в Росконгрессе. По мнению аналитиков, способная конкурировать с ними валюта появится не раньше 2035-2040 года.

При сценарии, когда США и западные партнёры продолжат санкционное давление на страны, в том числе и на Россию, мир будет активно уходить от доллара, и, вероятно, его место прочат евро, однако, это не единственная валюта, способная выйти в лидеры.

"Этот процесс займёт десятки лет, и ожидать, что новые союзные валюты начнут играть заметную роль в глобальной экономике, можно не раньше 2035-2040 годов", — цитирует доклад ведомства РИА Новости.

При этом действительно, доллар теряет позиции, но не так стремительно, как ранее заявляли аналитики. Темп снижения составляет десятые доли процента в год. И до решительного обвала валюты ещё далеко.

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