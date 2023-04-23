Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, чем обернётся для Европы попытка полностью запретить поставлять товары в Россию.
Бывший президент России считает, что полное эмбарго больно отразится на ЕС, так как РФ ответит на это своими запретами.
Он отметил, что наша страна в ответ на тотальный запрет ввоза экспорта вправе прекратить импорт товаров из РФ по самым чувствительным для G7 категориям.
"В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются", — написал политик в своём Telegram-канале.
Медведев предположил, что "мозгов у них вообще не осталось".
Ранее Дмитрий Медведев порекомендовал главе Минобороны ФРГ помнить уроки истории.
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