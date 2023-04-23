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Медведев рассказал о мести России в ответ на полный запрет экспорта товаров в нашу страну

0:48
Мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, чем обернётся для Европы попытка полностью запретить поставлять товары в Россию.

Медведев рассказал о мести России в ответ на полный запрет экспорта товаров в нашу страну

Бывший президент России считает, что полное эмбарго больно отразится на ЕС, так как РФ ответит на это своими запретами.

Он отметил, что наша страна в ответ на тотальный запрет ввоза экспорта вправе прекратить импорт товаров из РФ по самым чувствительным для G7 категориям.

"В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются", — написал политик в своём Telegram-канале.

Медведев предположил, что "мозгов у них вообще не осталось".

Ранее Дмитрий Медведев порекомендовал главе Минобороны ФРГ помнить уроки истории.

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Что ждёт импорт в России?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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