Медведев рассказал о мести России в ответ на полный запрет экспорта товаров в нашу страну

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, чем обернётся для Европы попытка полностью запретить поставлять товары в Россию.

Бывший президент России считает, что полное эмбарго больно отразится на ЕС, так как РФ ответит на это своими запретами.

Он отметил, что наша страна в ответ на тотальный запрет ввоза экспорта вправе прекратить импорт товаров из РФ по самым чувствительным для G7 категориям.

"В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются", — написал политик в своём Telegram-канале.

Медведев предположил, что "мозгов у них вообще не осталось".

Ранее Дмитрий Медведев порекомендовал главе Минобороны ФРГ помнить уроки истории.

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