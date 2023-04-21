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Медведев посоветовал главе Минобороны ФРГ не забывать уроки истории

1:14
Мир

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил Германии уроки истории, которые, по его мнению, забывать не следует, как это сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Медведев посоветовал главе Минобороны ФРГ не забывать уроки истории

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что каждый немец, желающий напасть на Россию, должен быть готов к параду российских войск в Берлине.

Таким образом Медведев отреагировал на слова Писториуса, который счёл допустимыми возможные атаки Киева по территории России. Министр обороны ФРГ уточнил при этом, что военные манёвры на территории противника — нормальное явление.

Медведев уверен, что Писториус, призывая к ударам по РФ, "ляпнул, не подумав", явно забыв о судьбе военачальников нацистской Германии.

"Что ж, на самом деле ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине", — написал Медведев в своем аккаунте в Twitter*.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Германию заставляют в третий раз напасть на Россию — Немецкий журналист
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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