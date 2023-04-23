Депутат сената Румынии Диана Шошокаэ на пленарном заседании парламента крикнула "Слава Москве". Так она иронично ответила на обвинения в том, что её компьютер связан с Россией.
Политик заявила, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по wi-fi палаты депутатов. Это, по её мнению, указывает на прямую связь палаты с президентом России Владимиром Путиным, так как VPN — из Москвы.
Напомним, Шошокаэ ранее прославилась тем, что требовала в парламенте отобрать у Украины "исторические территории Румынии", а затем предлагала начать процесс присоединения к Румынии Молдавии.
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