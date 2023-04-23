Киев начал срочный вывоз дорогостоящего оборудования с предприятий в подконтрольной украинским властям части Запорожья, рассказал представитель администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.
Менее ценные активы, добавил он, распродаются или уничтожаются на месте.
"Дорогостоящее и наиболее ценное оборудование вывозится на Западную Украину и в Польшу. Всё остальное просто уничтожается", — заявил Рогов в интервью изданию РИА Новости.
Власти Украины понимают, что ВСУ не смогут удержать город, поэтому избавляются от промышленных активов. Рогов отметил, что объявлена срочная приватизация Запорожского титано-магниевого комбината и научно-производственного комплекса "Искра".
Ранее он объяснил, почему украинское командование назначило контрнаступление ВСУ именно на 30 апреля.
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