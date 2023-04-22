Bild*: Германию встревожила идея "взбешённого" Медведева провести в Берлине парад победы

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Реакция зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на слова министра обороны Бориса Писториуса, который одобрил атаки ВСУ на территорию России, испугала жителей Германии.

Российский политик был "взбешён", когда опубликовал свой ответ в соцсети, предположила обозреватель издания Bild* Жанна Плауманн.

"Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине", — предупредил Медведев жителей ФРГ.

Журналистка пыталась оправдаться тем, что Писториус не говорил о военном конфликте Германии и России, а бывший президент РФ стал угрожать немцам нападением.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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