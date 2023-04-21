Поляки обвинили Украину в уничтожении сельского хозяйства: "Оставьте нас в покое!"

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Польские фермеры обвинили Украину в уничтожении сёл и сельского хозяйства из-за дешёвого зерна. Аграрии потребовали от Киева "оставить их в покое".

По мнению поляков, решение о запрете импорта украинской продукции приняли очень поздно.

"Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города. Единственное, чего я ожидаю от правительства — это оставить нас, фермеров, в покое и позволить нормально жить и работать", — цитирует Fakt аграриев.

Те, кто сумел продать зерно, сдали его очень дёшево, остальные же польские фермеры остались с полными амбарами. И шансов сбыть продукцию по приемлемым ценам практически не осталось из-за переизбытка украинского технического товара.

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