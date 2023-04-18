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Эксперт объяснил отказ европейских стран от украинского зерна: Украина готова продать по дешёвке

1:26
Мир

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Василий Узун в беседе с Pravda.Ru рассказал, почему аграрии Болгарии, Польши и Румынии протестуют против ввоза украинского зерна.

Эксперт объяснил отказ европейских стран от украинского зерна: Украина готова продать по дешёвке

Эксперт объяснил, что в украинской пшенице нуждаются в африканских странах. В поставках кукурузы заинтересованы в богатых странах, где развито животноводство.

При этом у Киева возникают сложности с доставкой зерна.

"Война, корабли в опасности, дорогие страховки, много других вещей. Поэтому Украина ищет короткий путь для продажи. Вывозит в Чехию, Словакию, в Польшу (больше всего в Польшу), в Венгрию и продает там", — рассказал Узун.

Он отметил, что данные страны имеют свое зерно, поэтому Украину там воспринимают как конкурента.

"Украина готова продать ближним странам по дешёвке зерно, дешевле, чем мировые цены. Тогда местные производители молдавские, венгерские, польские, словацкие возмущаются, потому что они не могут продать свое зерно по тем ценам, по которым они продавали", — пояснил эксперт.

Он рассказал, что фермеры выходят на митинги, требуя запретить импорт украинского зерна.

Ранее в ЕС заявили о "катастрофе" в случае непродления зерновой сделки.

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Экспорту зерна из Украины дают "зеленый свет"
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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