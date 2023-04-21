Сенатор Пушков: США в противостоянии с Китаем придётся идти на жертвы

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Вашингтону в противостоянии с Китаем всё равно придётся идти на жертвы, заявил сенатор Алексей Пушков. По мнению российского политика, из этой битвы США не выйти победителями.

Как подчеркнул Пушков, между Китаем и США стоит серьёзный "объект" для противостояния — Тайвань. И у Вашингтона есть два пути.

"Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае США проигрывают", — заявил сенатор.

По его мнению, Вашингтону из соображений экономической и политической безопасности необходимо придерживаться курса сохранить Тайваню статус-кво. Но он вряд ли устоит перед натиском всё больше набирающего силу Пекина.

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