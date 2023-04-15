Тайвань не должен расценивать как "шпаргалку" конфликт на Украине в случае столкновения с Китаем, заявили аналитики. По их мнению, властям острова не стоит обращаться к Киеву за "военным планом".
Вероятность конфликта между Пекином и Тайбэем продолжает неуклонно расти, а ошибка США может стоить начала конфронтации с "ядерным Китаем".
"Последствия даже обычного столкновения с Китаем могут нанести ущерб Тихоокеанским ВВС и ВМС США почти независимо от того, какая сторона "победит", — пишет 19fortyfive.
Что же касается того, что Тайвань может пойти по пути Украины, авторы подчеркнули, что Киев — не пример Тайбэю. На острове нет "духа национальности" и если Китай "вторгнется" на Тайвань, гражданское общество армии не будет "подмогой".
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