19fortyfive: Тайвань не должен обращаться к Украине за военным планом

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Тайвань не должен расценивать как "шпаргалку" конфликт на Украине в случае столкновения с Китаем, заявили аналитики. По их мнению, властям острова не стоит обращаться к Киеву за "военным планом".

Вероятность конфликта между Пекином и Тайбэем продолжает неуклонно расти, а ошибка США может стоить начала конфронтации с "ядерным Китаем".

"Последствия даже обычного столкновения с Китаем могут нанести ущерб Тихоокеанским ВВС и ВМС США почти независимо от того, какая сторона "победит", — пишет 19fortyfive.

Что же касается того, что Тайвань может пойти по пути Украины, авторы подчеркнули, что Киев — не пример Тайбэю. На острове нет "духа национальности" и если Китай "вторгнется" на Тайвань, гражданское общество армии не будет "подмогой".

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