РИА Новости: Соединённые Штаты поставили России ядерный ультиматум

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Правительство Соединённых Штатов Америки направило фактически ультимативное письмо российской стороне, потребовав ни в коем случае "не прикасаться" к секретным ядерным технологиям США, которые якобы находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом пишет в своей статье обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

По мнению публициста, Вашингтон подменяет понятия и лжёт изначально. Американские технологии применяются на ЗАЭС, но строго в рамках законодательства США. И являются они не государственной, а частной интеллектуальной собственностью компании Westinghouse .

Расчётные коды работы с ядерным топливом оказались в руках российских атомщиков. Это совершенно секретный и огромный массив данных. С помощью этих кодов можно вскрыть многие, если не все, наработки и научные секреты американцев, объяснил журналист.

"Своим письмом США либо провоцируют второй Чернобыль, либо рассчитывают взять Москву на испуг, после чего та вернёт ЗАЭС под контроль Украины или эфемерного международного сообщества. К печали Вашингтона последний опыт с американским беспилотником Reaper в акватории Чёрного моря показывает, что с нервами у России полный порядок", — заключил автор статьи.

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