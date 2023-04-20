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РИА Новости: Соединённые Штаты поставили России ядерный ультиматум

1:22
Мир

Правительство Соединённых Штатов Америки направило фактически ультимативное письмо российской стороне, потребовав ни в коем случае "не прикасаться" к секретным ядерным технологиям США, которые якобы находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом пишет в своей статье обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

РИА Новости: Соединённые Штаты поставили России ядерный ультиматум

По мнению публициста, Вашингтон подменяет понятия и лжёт изначально. Американские технологии применяются на ЗАЭС, но строго в рамках законодательства США. И являются они не государственной, а частной интеллектуальной собственностью компании Westinghouse .

Расчётные коды работы с ядерным топливом оказались в руках российских атомщиков. Это совершенно секретный и огромный массив данных. С помощью этих кодов можно вскрыть многие, если не все, наработки и научные секреты американцев, объяснил журналист.

"Своим письмом США либо провоцируют второй Чернобыль, либо рассчитывают взять Москву на испуг, после чего та вернёт ЗАЭС под контроль Украины или эфемерного международного сообщества. К печали Вашингтона последний опыт с американским беспилотником Reaper в акватории Чёрного моря показывает, что с нервами у России полный порядок", — заключил автор статьи.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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