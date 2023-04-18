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CNN: у США есть секретная ядерная технология на Запорожской АЭС в Энергодаре

1:15
Мир

У Соединённых Штатов есть секретная ядерная технология на атомной электростанции на "территории Украины", и они предупреждают Россию, чтобы та не трогала её, сообщает CNN.

CNN: у США есть секретная ядерная технология на Запорожской АЭС в Энергодаре

Издание заявляет, что об этом идёт речь в письме, которое Министерство энергетики США направило в марте компании "Росатом".

В документе директор Управления политики нераспространения Министерства энергетики Андреа Феркиле сообщает генеральному директору Росатома, что Запорожская АЭС в Энергодаре содержит ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством США.

Письмо поступило в связи с тем, что российские силы продолжают контролировать ЗАЭС. Министерство предупредило Росатом в письме, что любые российские граждане или организации "незаконны" в обращении с американскими технологиями.

Напомним, ЗАЭС перешла под контроль России после начала СВО. В прошлом году Запорожская область вошла в состав РФ по результатам референдума. Часть региона, включая областной центр — город Запорожье — остаётся оккупированной киевским режимом. Однако Энергодар находится на освобождённой территории.

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Бедные европейцы! Только с газом разобрались и тут новый удар...
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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